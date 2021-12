Il regista di Your Name Makoto Shinkai svelerà presto il suo nuovo lavoro

Makoto Shinkai è uno dei registi di anime più apprezzati al mondo. Dopo essere stato osannato dalla critica nel 2016 per la regia di Your Name, il suo ultimo lavoro Weathering With You è riuscito ancora una volta a stupire tutti, grazie alla splendida storia di Hodaka e Hina.

Makoto Shinkai, nelle interviste, ha sempre dichiarato di ispirarsi a Hayao Miyazaki, papà dello Studio Ghibli e di opere incredibili come "Il Castello Errante di Howl" e "La Città Incantata". Lo stesso Shinkai è riuscito a superare le vendite di quest'ultima opera con il suo Your Name, che al momento è il film anime con l'incasso più alto di tutti i tempi.

Un successo globale, con anche l'attore americano Jim Belushi conquistato da Your Name. Makoto Shinkai non sembra volersi fermare, e attraverso l'account Twitter @kiminnona_movie ha rivelato che annuncerà il suo nuovo lavoro il 15 dicembre sul canale YouTube di TOHO Animation.

I fan del regista sono dal 2019 in trepidante attesa di un nuovo lavoro, e questo mercoledì avranno un assaggio della nuova opera di Makoto Shinkai. Il 16 dicembre verranno inoltre resi disponibili i sottotitoli in inglese del video di presentazione sul canale YouTube di TOHO Animation. Ovviamente non c'è da aspettarsi che venga annunciata da subito una data d'uscita ufficiale, anche se crediamo che il film possa sbarcare al cinema entro la fine del 2022.