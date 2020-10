Regno Unito, il quotidiano The Guardian suona l'allarme: "Troppo razzismo negli anime"

Poche ore fa, il celebre quotidiano inglese The Guardian ha pubblicato un interessante servizio scritto e diretto dal giornalista Josh Toussaint-Strauss, inerente al mondo degli anime e al preponderante razzismo presente nella maggior parte delle serie appartenenti a questa industria.

Il video, tratto dall'omonimo articolo d'approfondimento e visibile in cima alla news, si intitola "Gli anime raffigurano le persone di colore in maniera errata, ecco come risolvere il problema". La clip mostra una serie di interviste a degli appassionati di anime, e riporta la seguente descrizione: "Josh Toussaint-Strauss ama gli anime, ma spesso vede i personaggi di colore raffigurati in maniera razzista e stereotipata. Anche i grandi show come Dragon Ball Z, Cowboy Bebop e One Punch Man falliscono quando cercano di rappresentare le minoranze. Cosa ne pensano fan, scrittori e critici?".

Il giornalista apre la discussione dichiarando di "non voler cancellare gli anime, ma solo di mettere un freno al razzismo". Successivamente alcuni critici discutono circa la rappresentazione dei personaggi di colore, sottolineando come alcuni character design siano figli di una vecchia scuola di pensiero, basata su alcuni cartoni animati americani trasmessi negli anni '40 e '50 e caratterizzati da un profondo razzismo.

Il fatto che il Giappone sia abitato per circa il 97% da giapponesi non giustifica - secondo gli intervistati - la rappresentazione approssimativa di molti personaggi di colore, tra cui figurano Coffee di CowBoy Bebop, Popo di Dragon Ball, Blackluster di One-Punch Man o la più recente Sorella Krone di The Promised Neverland.

Il giornalista chiude il discorso con una nota positiva, dicendosi soddisfatto dei cambiamenti apportati negli ultimi anni e augurandosi che molti studi d'animazione e mangaka si rendano conto dell'errore e continuino a lavorare sul tema.

Noi, come sempre, vogliamo sentire la vostra. Cosa ne pensate del video? Siete d'accordo? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che tra poco inizierà la stagione anime autunnale, e che tra le tante serie in arrivo è presente anche l'attesissima quarta stagione de L'Attacco dei Giganti.