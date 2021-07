Rei Hiroe, autore di Black Lagoon, rivela la dura battaglia che sta affrontando

Black Lagoon, in particolare nella sua versione anime, è un'opera estremamente nota e molto cara soprattutto agli appassionati negli anni '80 e '90. Le avventure di Rock e degli altri sono così popolari che ancora oggi nascono cosplay su Revy e sugli altri personaggi che danno vita a queste avventure da mercenari.

Il manga di Black Lagoon è tuttora in corso, anche se quasi perennemente in pausa, con pochi capitoli pubblicati nel corso degli ultimi anni. L'autore è Rei Hiroe, che negli ultimi anni si è cimentato anche nel nuovo manga 341 Sentoudan, molto diverso da Black Lagoon. Ma perché i suoi manga non continuano? Una possibile spiegazione è insita nel tweet dello stesso Rei Hiroe e che l'autore ha lasciato pubblicamente sulla sua pagina per far sapere a tutti i follower della sua condizione.

Rei Hiroe ha infatti confermato di soffrire di depressione e quindi, alla domanda di alcuni fan che hanno chiesto come mai negli ultimi anni siano stati pubblicati soltanto due volumi di Black Lagoon ha risposto che "è perché la mia depressione non è ancora andata via, quindi non riesco a lavorare abbastanza quanto vorrei". Spesso sottovalutata ancora oggi, la depressione rimane una malattia infida e difficile da combattere.

In corso dal 2002, Black Lagoon ha ricevuto un anime nel 2006 e svariati OAV negli anni successivi.