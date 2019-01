Reigen, arriva lo spinoff di Mob Psycho 100 dedicato al personaggio

Nonostante la conclusione della serie manga, Mob Psycho 100 torna sulle librerie giapponesi grazie a un volumetto speciale riguardante un suo personaggio molto apprezzato. La Shogakukan ha appena annunciato quando potremo vedere raccolti tutti i capitoli dedicati a Reigen.

Lo spin-off di Mob Psycho 100 sarà intitolato Reigen ~Reikyūchi Max 131 no Otoko~ (Reigen ~L'uomo con un massimo di 131 punti spirituali~) e sarà completamente dedicato al personaggio di Reigen. Il volumetto arriverà nelle fumetterie ed edicole giapponesi il 19 febbraio, sotto etichetta Shogakukan.

Il manga si concentra sul proprietario dell'ufficio di consulenza spiriti e affini, dove si occupa di esorcismi, guide spiritiche e altri lavori, affiancato da tante liceali che lavorano per lui part-time. Questo spin-off di Mob Psycho 100 è stato pubblicato in capitoli a partire da marzo 2018, pochi mesi dopo la fine della serie originale avvenuta a dicembre 2017, sulla piattaforma digitale di Shogakukan Manga ONE app.

Intanto, l'anime della serie è ancora in onda con la seconda stagione, che potrebbe trovare anche il tempo di dedicare qualche episodio o un OVA a questo nuovo ciclo di storie brevi di Reigen.