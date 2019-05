Reiju di ONE PIECE è la protagonista di una nuova fan art

Ogni personaggio di ONE PIECE, dal più importante al più secondario, riesce a colpire a proprio modo gli appassionati della serie grazie alla caratterizzazione unica che Eiichiro Oda riesce ad imprimere. Sono tante infatti le sagome apparse per un arco narrativo o poco più ma che comunque rimangono nel cuore dei fan.

Stavolta il personaggio scelto da un fan è un membro del Germa 66, apparso per la prima e (per ora) unica volta durante la saga di Whole Cake Island, che ha visto i protagonisti della ciurma di cappello di paglia avventurarsi nell'arcipelago dell'imperatrice Big Mom per salvare il loro compagno Sanji.

Su commissione, l'illustratore Wafalo ha preparato un disegno su tela di Reiju Vinsmoke, sorella maggiore del cuoco biondo. Come potete vedere nel post di Reddit in calce, l'artista si è veramente dedicato al disegno, creando una Reiju con una sorta di aura oscura su un fondo a tinte rosa e viola. Spiccano particolarmente gli occhi del design delle sue ali da farfalla.

Vi è piaciuto questo nuovo disegno di ONE PIECE? L'anime sta ora per entrare in un altro arco narrativo che vedrà Monkey D. Rufy e i suoi compagni affrontare l'immortale imperatore Kaido delle Cento Bestie nella terra dei samurai, Wanokuni.