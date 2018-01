Reiju Vinsmoke è stata fondamentale nell'ultimo episodio di One Piece

Inutile dire chestia attraversando un periodo difficile in questi giorni. Il pirata è di certo l'eroe di One Piece , ma il capitano della ciurma disi sta stressando a causa di. Nell'anime, Rufy sta diventando impaziente nella sua missione per ricongiungersi con il compagno, e questo lo ha quasi messo nei guai...

Almeno fino a quando Reiju Vinsmoke non è arrivata in suo soccorso. Questo fine settimana, One Piece ha pubblicato il suo 821esimo episodio, che ha visto Rufy correre furioso attraverso il castello di Big Mom. L'eroe era oltremodo irritato mentre picchiava gli scagnozzi dell'Imperatrice nella sua ricerca di Sanji, ma i pirati continuavano ad arrivare senza sosta. Rufy avrebbe potuto battere chiunque, ma la sua fame senza precedenti -e autoimposta- ha indebolito non poco il pirata.

Quindi, è toccato a Reiju salvare l'amico di suo fratello. Mentre Rufy attraversava il castello, la Vinsmoke lo ha tirato all'interno di una stanza, nascondendolo dalla ciurma al suo inseguimento. Una volta soli, Rufy è riuscito finalmente a ottenere delle risposte su Sanji, e questo ha reso il nostro eroe più tranquillo. Dopo aver chiesto a Reiju della sua ferita, Rufy viene a sapere che Sanji sapeva già del tradimento che Pudding stava pianificando. Sua sorella dice che ha cercato di convincere Sanji a fuggire, ma il cuoco si è rifiutato, in quanto preoccupato da come potrebbe reagire Big Mom.

Rufy, risollevato dalle parole di Reiju, riceve la spinta di cui ha bisogno per andare avanti con i suoi piani... letteralmente. L'eroe di One Piece salta infatti attraverso la finestra della stanza e riprende la sua corsa.