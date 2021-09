Ben Reilly: Spider-Man, primi dettagli sulla nuova serie scritta da DeMatteis

Peter Parker è in condizioni di salute critiche. La fine della scorsa run ha lasciato il protagonista su un letto d'ospedale mentre New York continua ad essere minacciata da criminali di ogni tipo. Ancora una volta dovrà sostituirlo Ben Reilly, clone già entrato in azione nel trailer di Spider-Man Beyond, e che riceverà presto una nuova serie.

Marvel Comics ha infatti annunciato nelle scorse ore Ben Reilly Spider-Man, serie scritta da J.M. DeMatteis, autore di una delle storie più mature e introspettive dell'universo ragnesco, L'Ultima Caccia di Kraven, e disegnata da David Baldeon. La storia ci riporterà negli anni in cui Ben ha dovuto sostituire per la prima volta Peter nelle vesti di Spider-Man, un interessante ritorno al passato che potrebbe rivelarsi importante e collegarsi con le vicende nella testata principale.

In arrivo a gennaio la serie è stata brevemente presentata come un tuffo nel passato, in un momento particolarmente complesso per la città di New York, colpita da omicidi, tutti apparentemente collegati che richiederà il massimo impegno da parte di Ben. Il protagonista dovrà anche vedersela con una misteriosa figura riaffiorata dal suo passato, e gli indizi per scoprire la sua identità lo condurranno all'Istituto Ravenloft.

Sul progetto si è naturalmente espresso DeMatteis, sottolineando sin da subito come la psiche, i pensieri e le preoccupazioni, di un individuo come Ben saranno il fulcro della narrazione, e di come il talento di Baldeon sia stato perfetto per poter rappresentare dinamicamente i momenti di azione e i combattimenti con diversi nemici che i lettori non faranno la minima fatica a riconoscere. Cosa ne pensate di questa nuova serie? Fatecelo sapere nella sezione commenti.

Ricordiamo che una copia di Amazing Fantasy #15 è stata venduta per 3.62 milioni di dollari, e vi lasciamo ai primi dettagli sulle serie che daranno vita ad una nuova era Marvel Comics.