Reincarnated as a Sword: Annunciato l'anime dell'originale light novel

Dopo l'annuncio dell'anime Classroom for Heroes di Shin Araki, vi segnaliamo una nuova opera che sarà trasposta per il piccolo schermo: si tratta di Reincarnated as a Sword, light novel scritta da Yuu Tanaka.

In calce alla notizia trovate il tweet condiviso sulla celebre piattaforma social dall'account tenken_official, in cui conferma il grande successo dell'originale opera: Reincarnated as a Sword ha infatti venduto oltre 1,8 milioni di copie, tanto che è stato deciso di produrre una serie di animazione ispirata alla light novel scritta da Yuu Tanaka e in cui sono presenti i disegni di Llo. Per ora non sappiamo ancora il nome dello studio al lavoro sull'anime, ma nei prossimi giorni saranno condivisi altri dettagli sull'opera, tra cui la sua data di uscita in Giappone. La serie di libri ci racconta la storia di un giovane protagonista, grande appassionato di videogiochi, che muore a seguito di un incidente automobilistico. Si reincarnerà poi in una spada, ricordandosi tutto della sua precedente vita, e finirà per incontrare Fran, una giovane ragazza che aiuterà a sconfiggere un orso, i due quindi decideranno di viaggiare insieme.

Reincarnated as a Sword è stato trasposto anche in un manga, di cui sono già disponibili i primi 10 volumi. Per ora non sappiamo quando sarà disponibile in Italia, per finire ecco una lista degli anime più brutti degli ultimi anni.