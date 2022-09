Reincarnation of the Strongest Exorcist in Another World: poster e cast per l'isekai

Al Crunchyroll Expo 2022 era stato annunciato l’anime di The Reincarnation of the Strongest Exorcist in Another World, che viene ora messo in mostra in un nuovo poster promozionale. Ecco gli ultimi dettagli sull’adattamento della serie di romanzi scritti da Kiichi Kosuzu e disegnati da Sisho e Kihiro Yuzuki.

Attraverso le pagine ufficiali dell’opera è stata pubblicata una key visual che ritrae i principali protagonisti. Troviamo dunque il più forte onmyouji Seika e le eroine eroine Eva, Amu, Mabel e Yuki, oltre che i demoni evocati da Seika.

Oltre all’immagine sono state rilasciate nuove informazioni sull’adattamento. L’uscita di The Reincarnation of the Strongest Exorcist è prevista per gennaio 2023 su Crunchyroll. I nuovi dettagli coinvolgono il cast vocale originale dell’opera. Maybell Crane, la cupa compagna di scuola di Seika, verrà interpretata da Akari Kito. Yuki, uno yokai di Seika, ha la voce di Yui Ogura. I membri del cast precedentemente annunciati includono Yumiri Hanomori nel ruolo di Seika Lamprogue.

L’anime di The Reincarnation of the Strongest Exorcist è diretto da Ryosuke Shibuya presso lo Studio Blanc, con Nobuyoshi Nagayama accreditato come capo regista. Haruyoshi è il più forte onmyouji del suo mondo, ma tradito dai suoi amici. Sul punto di morire desidera di vivere una nuova vita felice e serena. Dunque tenta un incantesimo di reincarnazione che lo fa risvegliare in una illustre famiglia di maghi.