Reincarnation of the Strongest Exorcist: data di uscita e trailer per l'anime isekai

Crunchyroll è già pronto al nuovo anno con un grande annuncio, quello di The Reincarnation of the Strongest Exorcist in Another World. L’adattamento anime della serie di light novel isekai scritte da Kiichi Kosuzu e disegnate da Sisho e Kihiro Yuzuki debutterà nel gennaio 2023!

Tra gli annunci del Crunchyroll Expo troviamo anche quello di The Reincarnation of the Strongest Exorcist in Another World, che viene mostrato al pubblico attraverso un filmato promozionale e una locandina ufficiale.

L’opera segue le vicende dell’esorcista Haruyoshi Kuga, considerato un genio senza eguali e il più potente del mondo. Tradito dalla Corte Imperiale, in punto di morte desidera, attraverso una tecnica segreta di reincarnazione, di tornare in vita e vivere felicemente sotto un nuovo nome. Seika, questo il suo nuovo appellativo, è alla ricerca di una vita tranquilla e felice. The Reincarnation of the Strongest Exorcist non sarà l’unico isekai ad arrivare nel 2023. Una lunga lista di anime isekai debutterà nel corso del prossimo anno debutterà e nell'elenco figura anche l’anime Shangri-La Frontier.

L’adattamento delle novel, pubblicate su Shosetsuka ni Naro dal dicembre 2018, è prodotto dallo Studio Blanc. A occuparsi della regia è Ryosuke Shibuya, con il contributo di Nobuyoshi Nagayama, mentre le sceneggiature e i character design sono affidati a Touko Machida e Masayoshi Kikuchi.