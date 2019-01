Reki Kawahara, autore di Sword Art Online, sarà ospite di J-POP al Romics 2019

Tramite un comunicato stampa, J-POP Manga ci informa uno degli ospiti illustri che potremo conoscere al Romics 2019: si tratta di Reki Kawahara, autore delle light novel originali del franchise di Sword Art Online.

Reki Kawahara sarà uno dei Romics d’Oro della XXV° edizione di Romics. Lo scrittore giapponese di light novel e manga è noto al grande pubblico per Accel World e Sword Art Online e sarà uno degli ospiti d’onore del festival, in programma dal 4 al 7 aprile 2019.

Insieme al Maestro J-POP ci porterà anche Abec, celebre illustratore della serie Dengeki Bunko Sword Art Online.

La serie di light novel ha iniziato la propria pubblicazione dall’aprile 2009 su Dengeki Bunko. Come i fan ben sapranno, nell'opera si raccontano le vicende di Kazuto “Kirito” Kirigaya, giovane videogiocatore online che in un futuro prossimo sperimenta le prime realtà virtuali MMORPG.

Nel 2012 SAO diventa anche un anime e viene diviso in due serie distinte. Dall’ottobre 2018 è in corso anche la messa in onda della terza stagione, Alicization. Dalla serie di culto sono stati tratti finora diverse serie manga pubblicate da Kadokawa, vari videogiochi, due serie di light novel spin-off e la pellicola cinematografica Sword Art Online- The Movie: Ordinal Scale. In Italia sono in corso di pubblicazione per J-POP Manga sia le light novel che i manga di Sword Art Online, entrambe giunte all’arco narrativo Project Alicization.