Reki Kawahara commenta il primo episodio di Sword Art Online: Alternative Gun Gale Online

Ci sono voluti anni, ma Sword Art Online è infine tornato sul circuito televisivo nipponico con nuove avventure ambientate nei famosi VRMMORPG che contraddistinguono l’universo del franchise. Lo scorso weekend abbiamo infatti assistito al primo episodio di Sword Art Online: Alternative Gun Gale Online, la nuova serie prodotta da A-1 Pictures.

Rilasciato solo qualche giorno fa, il primo episodio della serie ha ricevuto delle recensioni molto positive da parte dei fan, e lo stesso creatore di Sword Art Online, Reki Kawahara, ha rivelato attraveso il proprio account su Twitter di essere rimasto molto colpito da quanto lo show abbia da offrire ai moltissimi appassionati di SAO.

Questo è stato il suo commento ufficiale, nel quale ha persino speso qualche parola anche per l’adorabile ma rapidissima protagonista LLENN: “La storia del primo episodio di GGO è stata molto interessante! I suoi colpi a distanza mi hanno emozionato poiché sembravano provenire da un gioco. Inoltre, LLENN è veloce”.

“I temi di apertura e chiusura sono fantastici! La sigla finale di Kunusuki Tomoso è davvero bella. Sebbene il sistema di gioco e l’ambientazione siano gli stessi di Phantom Bullet, il primo arco narrativo di SAO 2, è interessante e impressionante scoprire la diversa interpretazione datagli in questo caso dal direttore Ito e dallo studio A-1 Pictures. Non vedo l’ora di poter guadare il secondo episodio!”.

Lo storico creatore di SAO supervisiona tutti i progetti legati al brand, ma questo nuovo spin-off è stato tratto da una serie di romanzi scritti da Sigsawa Keiichi e Kuroboshi Kouhaku. Kawahara potrà dunque aver supervisionato la realizzazione della serie, ma il suo punto di vista è stavolta paragonabile a quello di un fan, piuttosto che a quello di un creatore.

Vi ricordiamo che il primo episodio di Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online è già disponibile con sottotitoli in italiano su VVVVID.it, mentre la prossima puntata sarà visionabile a partire da sabato prossimo. Di seguito vi proponiamo invece la sinossi ufficiale proposta dalla nota piattaforma di streaming.

"Vista la sua altezza, Karen Kohiruimaki potrebbe toccare il cielo con un dito. Ma essere più alta della media non porta sempre dei vantaggi. Fatica a trovare amicizie e sente sempre di essere, in più di un senso, fuori dalla portata degli altri. Quando le mostrano la realtà virtuale di Gun Gale Online, Karen ha l'occasione per cambiare dimensione. E dimensioni. Creando un avatar parecchio chibi, Karen dovrà scegliere se continuare a giocare una durissima partita in solitaria o trovare qualcuno che le copra le spalle!"

Avete già visionato il primo episodio di Sword Art Online: Alternative Gun Gale Online?