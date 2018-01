Reki Kawahara conferma che Sword Art Online Alicization sarà rilasciato nel 2018

Annunciata ufficialmente nel mese di ottobre 2017, Sword Art Online Alicization non ha ancora una finestra di esordio sul circuito televisivo nipponico, ma le cose stanno per cambiare, in quanto il creatore del brand, attraverso i social, avrebbe confermato che questa sarà rilasciata durante l’anno corrente.

Stando al comunicato di Reki Kawahara, che lo scorso 31 dicembre si è rivolto ai propri fan per augurare loro un felice anno nuovo, sia Sword Art Online Alicization che Alternative Gun Gale Online saranno rilasciate nel corso del 2018. Come appreso già qualche settimana fa, AGGO sarà però tramesso prima di Alicization, in quanto questa saga risulta eccessivamente lunga e la produzione degli episodi, fino a poco tempo fa, non era nemmeno certa.



Come i fan già sapranno, l’Alicization Arc è invero l’arco narrativo più corposo di tutta la serie di lght novel, essendo infatti composto da dieci volumetti addirittura - mentre Aincrad, Fairy Dance, Phantom Bullet e Mother’s Rosario, insieme, ne hanno richiesti soltanto otto. E quand’anche la prossima stagione non dovesse coprire l’intero arco narrativo, sarà sicuramente più longeva delle precedenti.



Nella nuova saga, ambientata nel 2026, Kirito avrà un lavoro presso la compagnia Rath, dove dovrà sperimentare una nuova tecnologia FullDive di quarta generazione chiamata Soul Translator. Dal momento che la Rath non intende utilizzare il suddetto apparecchio in ambito gaming, bensì in campo militare, Kirito si ritroverà invischiato nell’ennesimo incidente legato alla realtà virtuale...