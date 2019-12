La release italiana di regular, limited e digital edition di Astra Lost in Space è vicina

Durante il Free Comic Book Day tenutosi lo scorso 30 novembre, alcuni fortunati hanno potuto leggere un'anteprima di Astra Lost in Space, nuova serie sci-fi concretizzatasi grazie al lavoro di Kenta Shinohara che fin dal suo primissimo annuncio ha saputo far parlare largamente di sé in ogni angolo del globo.

Ebbene, dopo una lunga attesa, è stato annunciato tramite un comunicato ufficiale che l'opera è oramai in dirittura d'arrivo anche in Italia, con uscita del primo numero in versione regular, limited e digital nelle fumetterie, nelle librerie e negli store online italiani dal 18 dicembre 2019, una notizia che farà sicuramente la gioia di molti. Inoltre, per l'occasione il primo volume sarà disponibile in una particolare edizione limitata che conterrà al suo interno anche un mini poster e un box che potrete utilizzare per contenere i successivi 4 volumi della serie. Piccolo dettaglio a piè pagina, il box brillerà al buio. Della release di Astra Lost in Space si occuperà Star Comics.

Nel caso in cui non doveste conoscerla, l'opera è ambientata nelle profondità del cosmo e vede come protagonisti Kanata e Aries. I due giovani - insieme ad alcuni altri compagni - si ritroveranno infatti persi a 5000 anni luce di distanza dalla Terra dopo un grave incidente avvenuto nel pieno di un viaggio scolastico. In una situazione tanto drastica, i ragazzi dovranno quindi collaborare per sopravvivere in un luogo avverso alla vita.

Ricordiamo a tutti i nostri lettori che Astra Lost in Space ha anche visto il sopraggiungere di un anime di cui sono stati pubblicati nei mesi passati vari trailer.