Il remake di Lamù e altri 4 anime arrivano su Amazon Prime Video già stasera

La stagione autunnale ha portato con sé un piacevole ritorno sul piccolo schermo, ovvero il remake di Lamù, il celebre anime di successo anche in Italia. I distributori del Bel Paese non hanno perso occasione per accaparrarsi i diritti di questo famoso cult ma in chiave moderna.

Il remake di Lamù ci accompagnerà per ben 46 episodi, suddivisi però in due cour con una pausa stagionale nel mezzo. Ad ogni modo, fino ad oggi, i fan italiani non avevano un modo per guardare la serie animata legalmente in streaming, opportunità concessa loro a partire da stasera grazie ad ANiME Generations che ha annunciato l'arrivo della serie su Prime Video.

Il distributore, tuttavia, ha annunciato altre 4 esclusive tra cui:

The Eminence in Shadow , già noto in Italia grazie alla controparte cartacea edita da Magic Press;

, già noto in Italia grazie alla controparte cartacea edita da Magic Press; Love Flops , una commedia romantica consigliata ad un pubblico disinibito;

, una commedia romantica consigliata ad un pubblico disinibito; La Principessa Bibliofila , un anime romantico;

, un anime romantico; Fantasy Farm, un fantasy dove un contadino diventa il guerriero più forte di tutti;

