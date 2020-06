Renato Novara: alla scoperta di 5 ruoli top del doppiatore di Rufy ed Edward Elric

Renato Novara è uno dei doppiatori più in voga del momento. Nel panorama italiano infatti si è occupato o si sta occupando di ruoli di particolare spessore. Da ONE PIECE a Naruto, passando per i più vecchi Fullmetal Alchemist, MÄR e Yu-Gi-Oh!, scopriamo i cinque ruoli più importanti di questo fenomenale doppiatore.

La voce di Renato Novara è legata a doppio filo con Edward Elric, protagonista di Fullmetal Alchemist . Il doppiatore ha dato la voce all'alchimista d'acciaio in ogni sua forma animata, dalla prima serie al Brotherhood, passando per i vari lungometraggi.

. Il doppiatore ha dato la voce all'alchimista d'acciaio in ogni sua forma animata, dalla prima serie al Brotherhood, passando per i vari lungometraggi. Rimanendo in ambito degli anni 2000, passiamo a Gantz. Il protagonista dell'anime tratto dal manga di Hiroya Oku ha proprio la voce di Renato Novara. Kei Kurono ha la sua voce in tutti e 26 gli episodi della produzione.

in tutti e 26 gli episodi della produzione. Si passa poi a uno degli anime più famosi del globo, ONE PIECE. Qui Novara è subentrato a Luigi Rosa come voce di Monkey D. Rufy , il protagonista dal cappello di paglia. Tutti gli episodi dal 256 in poi hanno Rufy con la sua voce e, naturalmente, ha poi doppiato anche Odr nella saga di Thriller Bark.

, il protagonista dal cappello di paglia. Tutti gli episodi dal 256 in poi hanno Rufy con la sua voce e, naturalmente, ha poi doppiato anche Odr nella saga di Thriller Bark. Passando a tempi molto più recenti c'è il fenomeno Demon Slayer. L'anime che può essere visto doppiato anche su VVVVID ha il protagonista Tanjiro Kamado doppiato da Novara .

. Infine, in Italia negli scorsi mesi è arrivato il remake di Holly e Benji, stavolta intitolato Captain Tsubasa come in originale. Oozora Tsubasa ha cambiato voce e in questa sua nuova versione è proprio Renato Novara a fare da doppiatore.

Ovviamente la presenza di Renato Novara nel mondo degli anime non si limita a questi ruoli: in Naruto ha dato la voce a Choji Akimichi, ed è ricordato anche per Luke di Yu-Gi-Oh, Eisuke Hondo di Detective Conan e vari capopalestra delle serie di Pokémon. Qual è il vostro ruolo preferito di Novara?