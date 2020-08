Renato Novara: la voce di Luffy ospite sul canale Twitch di Everyeye il 26 agosto

Con l'arrivo di ONE PIECE: Stampede nei cinema italiani lo scorso anno, Everyeye ebbe l'onore di proporvi un'intervista a Renato Novara. Il doppiatore è famoso in Italia per aver dato la voce a una marea di personaggi e questo appuntamento tra le nostre pagine verrà replicato tra pochi giorni.

Mercoledì 26 agosto, dalle ore 21:00 alle 22:00, sul canale Twitch di Everyeye sarà ospite in live Renato Novara. Il doppiatore sarà accolto dai nostri Francesco Fossetti e Gabriele Laurino, che parleranno con lui di tutti i personaggi più iconici di cui è stato la voce nella sua carriera.

Ci concentreremo inizialmente su un lavoro molto recente, ovvero il doppiaggio di Oozora Tsubasa nel remake di Holly e Benji partito su Italia 1 a dicembre 2019, facendo piano piano dei passi indietro passando per i suoi ruoli nel mondo degli anime con Tanjiro Kamado di Demon Slayer, Rufy di ONE PIECE ed Edward Elric di Fullmetal Alchemist.

Non solo anime, perché Renato Novara si è distinto per essere stato la voce di uno dei personaggi più famosi del mondo dei videogiochi degli ultimi anni: Ezio Auditore, il fiorentino divenuto poi un assassino in Assassin's Creed 2 e che abbiamo potuto riascoltare anche in Assassin's Creed: Brotherhood. Una citazione va anche al personaggio di Ted Mosby, protagonista di una delle sitcom che ha sbancato negli ultimi anni, How I Met Your Mother.

Ricordate quindi l'appuntamento per mercoledì 26 alle ore 21 sul canale Twitch di Everyeye e passate a scoprire i ruoli più importanti di Renato Novara.