Rengoku di Demon Slayer infiamma in questo Funko POP fatto da un fan

I Funko POP sono tra i pupazzetti più famosi al mondo. Questo genere che vede i personaggi in una sorta di caricatura chibi affolla tanti scaffali e riproduce a suo modo le figure più importanti di anime e manga popolari. Recentemente, i Funko POP si sono arricchiti con la linea dedicata a Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.

La prima linea in assoluto dedicato al famoso manga di Koyoharu Gotouge ha visto personaggi come Tanjiro, Nezuko, Inosuke, Zenitsu e Muzan venire venduti come il pane, causando un sold out in pochissimo tempo. Peccato che tra i personaggi non ci fosse Kyojuro Rengoku, Hashira della fiamma e personaggio fondamentale del film Demon Slayer: Infinity Train. Secondo i primi leak, i prossimi Funko POP a tema Demon Slayer vedranno proprio un'apparizione del personaggio.

Ma c'è comunque qualche fan che non è riuscito ad aspettare così come qualcuno che crea Funko POP personalizzati e che ha deciso di dedicarsi proprio al pilastro della fiamma dei cacciatori di demoni. Ecco quindi un post di PopCollexCustoms, pagina Instagram che si dedica spesso a queste customizzazioni, che presenta il suo Funko POP di Rengoku.

Qui Rengoku è pronto a combattere, sfoderando la sua katana nichirin e attivando il respiro della fiamma. Vi piacerebbe averlo sui vostri scaffali?