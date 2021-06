Rent-A-Girlfriend: tutta la bellezza di Chizuru Mizuhara in un doppio cosplay di Ays

Da diversi anni è iniziato in Giappone il manga Kanojo Okarishimasu, di Reiji Miyajima. Dopo AKB49 e Mononote, il mangaka è tornato su Weekly Shonen Magazine di casa Kodansha con quest'opera che è stata occidentalizzata come Rent-A-Girlfriend, ovvero affittare una ragazza. Ed è proprio questo il tema principale della serie.

Il protagonista Kazuya Kinoshita è stato mollato dalla prima e unica fidanzata, Mami Nanami, e passa le giornate tristemente. Mentre frequenta le lezioni all'università, si imbatte però in una app che gli permetterà di incontrare una ragazza a noleggio con cui passare le giornate, e sarà così che incontrerà Chizuru Ichinose, una ragazza all'apparenza perfetta. Bella, elegante, carismatica ma anche tranquilla e intelligente, Chizuru conquista subito il protagonista di Rent-A-Girlfriend. I due stringeranno un legame incontrandosi più volte, con Chizuru che è anche studentessa nella stessa università di Kazuya.

Per nascondere il suo lavoro, Chizuru si veste in due modi completamente diversi: per la vita universitaria è solita indossare gli occhiali e un maglioncino che copre le sue forme, mentre lega i lunghi capelli castani in due trecce; per la vita notturna e lavorativa invece fa sfoggio di tutta la sua bellezza con abiti che la esaltino.

È proprio questa dualità che è stata ripresa dalla cosplayer MK.Ays. La modella russa, una delle più note del settore, ha presentato un doppio cosplay di Chizuru Mizuhara riprendendola sia nei panni da studentessa universitaria che in quella di ragazza in affitto. La protagonista di Rent-A-Girlfriend ha preso così vita nelle foto in basso che hanno ottenuto complessivamente oltre 60000 like.

Anche altre cosplayer hanno ripreso Chizuru Mizuhara, con il manga di Rent-A-Girlfriend che vende sempre più copie grazie all'anime.