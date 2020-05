Rent-A-Girlfriend debutta il 10 luglio, nuovo trailer per l'harem di Reiji Miyajima

Il sito web ufficiale dell'anime Kanojo, Okarishimasu (Rent-A-Girlfriend per il pubblico occidentale) ha pubblicato pochi istanti fa una key visual e un nuovo teaser trailer, svelando anche la data di uscita del primo episodio. La clip contiene anche uno spezzone dell'opening "Sentimental", scritta e cantata dalla rock band femminile The Peggies.

In calce potete dare un'occhiata alla visual, in cui vengono mostrate le quattro ragazze in corsa per conquistare il cuore del protagonista Kinoshita. La data di debutto dell'anime è fissata per il 10 luglio 2020, stesso mese in cui torneranno in onda colossi del calibro di Re: Zero 2 e Oregairu 3.

Per chi non lo sapesse, Kanojo, Okarishimasu è un manga scritto e disegnato da Reiji Miyajima, serializzato sul Weekly Shonen Magazine di Kodansha dal 12 luglio 2017. L'opera è attualmente in corso con 14 tankobon disponibili ed ha pizzato oltre due milioni e mezzo di copie.

La trama segue le avventure di Kazuya Kinoshita, un ragazzo di vent'anni che dopo essere stato scaricato dalla fidanzata Mami decide di iscriversi ad un servizio online per noleggiare una fidanzata. Kazuya paga 5000 yen per acquistare qualche ora del tempo di Chizuru Mizuhara e dopo il primo appuntamento, si convince che sia la ragazza dei suoi sogni.

Nel caso in cui foste appassionati di questo tipo di anime poi, vi ricordiamo che poco tempo fa è stata svelata la nuova data di uscita di The Quintessential Quintuplets 2.