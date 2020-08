Rent-A-Girlfriend: l'edizione Blu-ray includerà delle sexy illustrazioni ufficiali, eccole

Rent-A-Girlfriend ha debuttato lo scorso luglio, registrando ottime performance in Giappone ed in occidente. Recentemente lo staff ha annunciato l'arrivo della primo cofanetto Blu-ray, che a quanto pare conterrà dei mini-poster con protagonista la sensuale Chizuru Ichinose. Al momento, l'uscita è fissata per il 28 ottobre 2020.

In totale saranno inclusi cinque mini-poster, ognuno distribuito esclusivamente da un dato rivenditore. In calce potete dare un'occhiata agli artwork, realizzati dal character designer Kanna Hirayama e rispettivamente inclusi nei pre-order di Animate, Comic Toranoana, Softmap/Animega, Amazon e Gamers. Al momento non ci sono notizie per quanto riguarda una possibile edizione occidentale.

Il character designer ha promosso l'iniziativa pubblicando anche un secondo disegno, visibile in basso, in cui sono ritratte le quattro giovani protagoniste all'interno di un bagno pubblico giapponese. Hirayama ha parlato di un totale di otto illustrazione inedite, dunque altre tre saranno mostrate nelle prossime settimane.

Vi ricordiamo che la serie è tratta dall'ominimo manga di Reiji Miyajima, attualmente in corso con 16 tankobon disponibili. La prima stagione, composta da 12 episodi, coprirà presumibilmente i primi gli eventi narrati nei primi 4.

E voi cosa ne pensate? Qual è la vostra illustrazione preferita? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui voleste saperne di più sull'anime invece, vi consigliamo di dare un'occhiata al trailer dei personaggi di Rent-A-Girlfriend.