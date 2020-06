Rent-A-Girlfriend: nuovo trailer e diretta streaming per l'harem in uscita a luglio

Il sito web dedicato all'adattamento anime di Kanojo, Okarishimasu (Rent-A-Girlfriend per il pubblico occidentale) ha pubblicato la versione estesa del teaser trailer dello scorso maggio, confermando data di uscita della serie e l'arrivo di un nuovo, importante evento. La clip svela anche la voce del protagonista Kazuya Kinoshita.

Per evento si intende una diretta streaming organizzata per pubblicizzare l'anime, in programma per il 13 giugno alle ore 20:00 insieme alle quattro attrici che presteranno la voce alle protagoniste. Durante la live le ragazze risponderanno alle domande dei fan e sveleranno qualche curiosità sulla serie.

Tra le altre novità, è stato confermato che Kazuomi Koga (Rainy Cocoa, Welcome to Rainy Color) dirigerà l'anime presso lo studio di animazione TMS Entertainment (Dr. Stone, Fruits Basket), e che Mitsutaka Hirota (Anime-Gataris, Nanbaka, The Prince of Tennis II) curerà la sceneggiatura. Il design dei personaggi sarà supervisionato da Kanna Hirayama, mentre HYADAIN comporrà le musiche.

Per chi non lo sapesse, ricordiamo che la trama di Rent-A-Girlfriend segue le avventure di Kazuya Kinoshita, un ragazzo di vent'anni che dopo essere stato scaricato dalla fidanzata Mami decide di iscriversi ad un servizio online per noleggiare una fidanzata. Kazuya paga 5000 yen per acquistare qualche ora del tempo della bella Chizuru Mizuhara e dopo il primo appuntamento, se ne innamora.

