Rent-A-Girlfriend: la protagonista Chizuru Mizuhara in un cosplay di Marta Gonzalez

Il successo del manga Kanojo Okarishimasu in Giappone ha portato nel 2020 alla preparazione e trasmissione dell'omonimo anime, conosciuto col titolo occidentale di Rent-A-Girlfriend. Kazuya Kinoshita cade nella tristezza dopo essere stato scaricato dalla sua fidanzata Mami, e una serie di eventi lo porterà a conoscere Chizuru Mizuhara.

La ragazza, che tornerà anche nella seconda stagione di Rent-A-Girlfriend, si presenterà come una ragazza a noleggio e accompagnerà Kazuya in vari appuntamenti. La loro vita poi si intreccia anche all'esterno di questi incontri, e ciò porterà i due a stringere un particolare legame. Con il successo dell'anime che si è poi riflesso anche sul manga, con i volumi di Kanojo Okarishimasu che hanno raggiunto numeri ragguardevoli, non è una sorpresa che in rete siano nati dei cosplay a tema.

La cosplayer Marta Gonzalez, in arte Lady_Pizza_Hug, ha dedicato il proprio tempo a realizzare un cosplay di Chizuru Mizuhara, la protagonista femminile di Rent-A-Girlfriend. La foto in basso, diventata velocemente apprezzata con oltre 15000 like, ci mostra Chizuru nella vita vera con uno dei vestiti che ha indossato ai primi appuntamenti. Cosa ne pensate di questa realizzazione della ragazza?