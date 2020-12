Rent-A-Girlfriend: qual è la vera natura di Mami? Discutiamone

La scena di apertura di Rent-A-Girlfriend, uno degli anime più apprezzati del 2020, mostra lo sfortunato protagonista Kazuya Kinoshita venire scaricato senza remore dalla sua ragazza Mami Nanami. Questo avvenimento segna per sempre la psiche del ragazzo, il quale per cercare conforto cerca una ragazza a noleggio.

Per tutta la prima stagione dell'anime, Mami viene descritta come l'antagonista della trama. Il fatto che Kazuya abbia trovato rapidamente una nuova fidanzata, persino più bella e gentile di lei, manda la ragazza su tutte le furie. Per cercare di separare la coppia, Mami è protagonista di numerosi complotti, mettendo in mostra tutto il suo essere manipolatrice. Ma da dove deriva questo comportamento? La sua personalità è male interpretata oppure è superficiale esattamente come appare?



Mami è una ragazza a cui piace avere la situazione sotto il suo completo controllo. Quando vede per la prima volta il suo ex con Chizuru, le rivela una serie d'imbarazzanti retroscena solamente per farla sentire a disagio. Inoltre, non appena ne ha la possibilità, si riavvicina a Kazuya baciandolo. Il protagonista, nonostante abbia trovato la sua personalissima "fidanzata a noleggio", prova ancora forti sentimenti per lei e Mami, notandolo, sfrutta questa debolezza a suo vantaggio.



Guidata da evidenti desidersi egoistici e superficiali, Mami ha diversi momenti d'introspezione che fanno dubitare sulla vera natura delle sue azioni. Infatti, vedendo il suo ex circondato da bellissime ragazze, si chiede cosa sia mancato nella loro relazione, pentendosi di averla interrotto così presto. Ma quando scopre la verità su Kazuya e Chizuru, torna improvvisamente a essere una manipolatrice.



All'apparenza circondata da numerosi amici, l'anime ritrae spesso Mami come una ragazza sola. In una serie in cui diversi personaggi recitano una parte, cosa si nasconde dietro le sue azioni? L'attesissima seconda stagione di Rent-A-Girlfriend, da poco annunciata ufficialmente, potrebbe vedere la sua redenzione oppure evidenziare ancora di più il suo lato infantile. Secondo voi per quale motivo si comporta così? L'edizione Blu-Ray di Rent-A-Girlfriend includerà delle sexy illustrazioni ufficiali.