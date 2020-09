Rent-A-Girlfriend, ufficiale: le splendide ragazze a noleggio torneranno nella Stagione 2!

La prima stagione di Rent-A-Girlfriend, l'anime di TMS Entertainment tratto dal manga di Reiji Miyajima, si è recentemente conclusa con la trasmissione dell'episodio 12. Pochi istanti dopo, lo staff ha chiesto ai fan di supportare l'opera per garantire la produzione della Stagione 2, traguardo raggiunto letteralmente in uno schiocco di dita.

La seconda stagione di Rent-A-Girlfriend è ufficiale, e presumibilmente arriverà su Crunchyroll nel corso del 2021. Dopo una partenza leggermente in salita, l'harem è riuscito a catturare l'interesse degli spettatori, soprattutto grazie al carisma delle quattro ragazze e all'assurda quantità di esilaranti equivoci presenti nei primi episodi.

Lo staff ha reagito in maniera entusiastica, festeggiando l'annuncio sui social e riuscendo persino a volare nelle tendenze Twitter in Giappone. In calce potete dare un'occhiata alla prima Key Visual della seconda stagione, oltre che ai tweet dell'autore e dal supervisore delle animazioni. Miyajima, in particolare, ha scritto: "Vi scrivo dopo aver visto l'episodio 12, è stata confermata ufficialmente la seconda stagione! Siamo anche finiti al primo posto delle tendenze Twitter con oltre 60.000 post! Un finale meraviglioso per un adattamento meraviglioso. Sono felicissimo, ci vediamo nella Stagione 2! E grazie ancora per il vostro supporto!".

Naturalmente l'arrivo di una seconda stagione fa ben sperare anche per quanto concerne le vendite del manga, che molto probabilmente registreranno un incremento nel corso dei prossimi mesi. Vi ricordiamo che la prima stagione di Rent-A-Girlfriend sarà presto disponibile in Blu-ray, e che in Giappone i box includeranno una sexy illustrazione di Chizuru Mizuhara.