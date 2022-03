Rent A Girlfriend 2, un nuovo trailer mostra l'appuntamento con Sumi

Il sito ufficiale dell'anime trasposizione del manga Rent A Girlfriend (Kanojo, Okarishimasu) di Reiji Miyajima ha pubblicato un video promozionale per i personaggi con una "date visual" dedicata a Sumi Sakurasawa per la seconda stagione.

Il sito web ha anche confermato che l'anime sarà trasmesso nel blocco di programmazione Super Animeism su MBS, TBS e 26 affiliati. L'immagine che vedete in calce alla notizia ritrae un'allegra Sumi a un appuntamento in un acquario.

Il cast principale di doppiatori torna e include:

Sora Amamiya come Chizuru Mizuhara

Aoi Yūki nel ruolo di Mami Nanami

Nao Tōyama nel ruolo di Ruka Sarashina

Rie Takahashi nel ruolo di Sumi Sakurasawa

Shun Horie nel ruolo di Kazuya Kinoshita

Kazuomi Koga (Rainy Cocoa, Welcome to Rainy Color) dirige nuovamente l'anime presso TMS Entertainment (in collaborazione con Studio Comet), e Mitsutaka Hirota (Anime-Gataris, Nanbaka, The Prince of Tennis II) torna a supervisionare gli script della serie. Kanna Hirayama disegna i personaggi e HYADAIN compone la musica. Lo staff di produzione che torna dalla prima stagione include anche il direttore del suono Hajime Takakuwa, l'art director Minoru Akiba, la color key artist Fumiko Ishiguro, il direttore della fotografia Shintaro Sakai e l'editor Yumiko Nakaba.

La prima stagione di Rent a Girlfriend ha adattato i primi sei volumi del manga, nell'arco di dodici episodi. L'opera conta attualmente venticinque volumi disponibili ed è ancora in corso. Il materiale è sufficiente per produrre una stagione a doppio cour, scelta che giustificherebbe ancora di più i tempi d'attesa che ci sono stati. In Italia la distribuzione di Rent a Girlfriend è affidata a J-Pop Manga, che ha pubblicato il primo volume il 3 marzo 2021.

"Kazuya Kinoshita sta per intraprendere un nuovo percorso universitario, ma la sua ragazza lo molla improvvisamente. Depresso e distrutto per la scelta improvvisa, si ritrova ad affittare una ragazza su un sito, spendendo parte degli averi mandatigli dai genitori per il proprio sostentamento.

"In questo momento di vuoto, incontra così Chizuru Mizuhara, apparentemente la ragazza perfetta: intelligente, carismatica, bella e socievole. Kazuya prenota diversi incontri con lei, finché, in seguito a una recensione negativa del ragazzo, Chizuru non farà uscire fuori la sua vera natura. Nello stesso momento, però Kazuya riceve un messaggio dai familiari: la nonna è in ricovero in ospedale. Si reca subito lì con Chizuru e l'anziana rimane affascinata da questa ragazza che viene presentata come la fidanzata del nipote. Il ragazzo non ha altra scelta che fingere quindi che Chizuru sia davvero la sua fidanzata."

E voi cosa ne pensate? Seguirete la seconda stagione dell'anime? Fatecelo pure sapere nei commenti qui sotto. Noi intanto vi lasciamo con un cosplay a tema Rent a Girlfriend di Chizuru in tutte le sue versioni.