Rent a Girlfriend 2, ecco il primo trailer dello shonen - romance tanto apprezzato

Qualche minuto fa è stato pubblicato sul canale YouTube ufficiale di DMM pictures il primo teaser trailer della seconda stagione di Rent a Girlfriend, l'anime shonen romance tanto apprezzato uscito due anni fa.

La conferma per una seconda stagione di Rent a Girlfriend era già arrivata a fine Febbraio, quando le doppiatrici delle quattro protagoniste hanno confermato che Rent a Girlfriend 2 arriverà nel 2022. Ora abbiamo la conferma del suo debutto nella stagione estiva del 2022, a Luglio per la precisione, arrivando esattamente 2 anni dopo il lancio della prima stagione. La prima stagione ha debuttato infatti nel luglio del 2020.

La prima stagione di Rent a Girlfriend ha adattato i primi sei volumi del manga, nell'arco di dodici episodi. L'opera conta attualmente ventiquattro volumi disponibili ed è ancora in corso. Il materiale è sufficiente per produrre una stagione a doppio cour, scelta che giustificherebbe ancora di più i tempi d'attesa che ci sono stati. In Italia la distribuzione di Rent a Girlfriend è affidata a J-Pop Manga, che ha pubblicato il primo volume il 3 marzo 2021.

"Kazuya Kinoshita sta per intraprendere un nuovo percorso universitario, ma la sua ragazza lo molla improvvisamente. Depresso e distrutto per la scelta improvvisa, si ritrova ad affittare una ragazza su un sito, spendendo parte degli averi mandatigli dai genitori per il proprio sostentamento.

"In questo momento di vuoto, incontra così Chizuru Mizuhara, apparentemente la ragazza perfetta: intelligente, carismatica, bella e socievole. Kazuya prenota diversi incontri con lei, finché, in seguito a una recensione negativa del ragazzo, Chizuru non farà uscire fuori la sua vera natura. Nello stesso momento, però Kazuya riceve un messaggio dai familiari: la nonna è in ricovero in ospedale. Si reca subito lì con Chizuru e l'anziana rimane affascinata da questa ragazza che viene presentata come la fidanzata del nipote. Il ragazzo non ha altra scelta che fingere quindi che Chizuru sia davvero la sua fidanzata."

E voi cosa ne pensate? Seguirete la seconda stagione dell'anime? Fatecelo pure sapere nei commenti qui sotto. Noi intanto vi lasciamocon un cosplay a tema Rent a Girlfriend di Chizuru.