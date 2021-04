Rent a Girlfriend: 8 milioni di copie stampate per il manga, l'autore festeggia sui social

Periodo d'oro per Reiji Miyajima, autore della famosa commedia romantica Rent a Girlfriend. Dopo il rinnovo per la seconda stagione dell'anime e le ottime vendite registrate dall'edizione Blu-ray della prima stagione, infatti, il manga è riuscito a raggiungere quota otto milioni di copie stampate, un traguardo eccezionale per una romcom.

Nonostante sia ancora lontano dal raggiungere le 14 milioni di copie stampate dai due colossi del genere, ovvero The Quintessential Quintuplets e Kaguya-sama: Love is War, il manga di Miyajima ha registrato una crescita eccezionale, con oltre un milione di copie distribuite dallo scorso febbraio ad oggi. Nel 2022, dopo l'uscita della seconda stagione, non dovrebbe essere un problema superare il grande traguardo delle 10 milioni di copie stampate.

L'autore ha festeggiato il successo del suo manga sui social, condividendo il bellissimo sketch a colori della protagonista Chizuru Mizuhara visibile in calce. Vi ricordiamo che al momento in patria sono stato pubblicati 19 Volumi e che il ventesimo è in arrivo il 16 aprile 2021.

E voi cosa ne pensate? Felici del successo dell'opera? Fateci sapere le vostre opinioni su Rent a Girlfriend nella sezione commenti! Nel caso in cui voleste recuperare il manga, poi, vi ricordiamo che in Italia l'opera è edita da J-Pop.