Rent A Girlfriend: l'autore al lavoro su un seinen, Children of the Shiunji Family

Un comunicato stampa dell'editore Hakusensha ha informato che Reiji MiyajimaRent A Girlfriend (Kanojo, Okarishimasu) inizierà un nuovo lavoro nel quinto numero della rivista Young Animal (seinen), previsto per il 25 febbraio in Giappone. Quest'anno arriva anche la seconda stagione dell'anime di Rent A Girlfriend.

Questo nuovo manga sarà intitolato Children of the Shiunji Family (Shiunji-ka no Kodomo-tachi) e la sinossi è presentata come segue:

"Una splendida e lussuosa villa in una posizione privilegiata a Tokyo. Lì vivevano i sette fratelli e sorelle della famiglia Shiunji, che erano di una bellezza smisurata. Arata, il figlio maggiore, chiede consiglio a sua sorella minore Shion su come trovare una ragazza, qualcosa che non ha mai avuto nei 17 anni della sua vita...".

Inoltre, il comunicato include anche un'immagine promozionale e, più importante, questo non interromperà la serializzazione di Rent A Girlfriend (Kanojo, Okarishimasu).

"Kazuya Kinoshita sta per intraprendere un nuovo percorso universitario, ma la sua ragazza lo molla improvvisamente. Depresso e distrutto per la scelta improvvisa, si ritrova ad affittare una ragazza su un sito, spendendo parte degli averi mandatigli dai genitori per il proprio sostentamento.

"In questo momento di vuoto, incontra così Chizuru Mizuhara, apparentemente la ragazza perfetta: intelligente, carismatica, bella e socievole. Kazuya prenota diversi incontri con lei, finché, in seguito a una recensione negativa del ragazzo, Chizuru non farà uscire fuori la sua vera natura. Nello stesso momento, però Kazuya riceve un messaggio dai familiari: la nonna è in ricovero in ospedale. Si reca subito lì con Chizuru e l'anziana rimane affascinata da questa ragazza che viene presentata come la fidanzata del nipote. Il ragazzo non ha altra scelta che fingere quindi che Chizuru sia davvero la sua fidanzata."

In Italia, Rent A Girlfriend è distribuito da J-Pop, chissà che non decida di accaparrarsi i diriti anche per questa nuova serie di Reiji Miyajima. Intanto vi lasciamo con questo cosplay a tema Rent A Girlfriend di Chizuru.