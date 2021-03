Rent a Girlfriend avrà 'importanti sviluppi' nel capitolo 180 del manga, climax in vista?

Il prossimo capitolo di Rent a Girlfriend metterà in scena importanti sviluppi nella relazione tra il protagonista Kazuya e la fidanzata perfetta, Chizuru Mizuhara, secondo quanto rivelato poche ore fa dall'editore del manga. La serie dovrebbe quindi raggiungere il climax, ed è possibile che presto prenda il via l'ultimo arco narrativo.

In particolare, l'editore ha dichiarato che il capitolo 180 in uscita la prossima settimana sarà "centrale per lo sviluppo della storia" e che sarà anche uno dei più importanti in assoluto. L'autore Reiji Miyajima non ha mai parlato esplicitamente della longevità della sua opera, ma con 19 Volumi pubblicati e un ventesimo in uscita, è finalmente tempo di raggiungere il climax.

Gli ultimi capitoli della serie hanno mostrato la determinazione di Kazuya, sempre più a suo agio con Mizuhara e allo stesso tempo confuso dai sentimenti della ragazza. Il capitolo 180, intitolato proprio "Determinazione", dovrebbe dare uno scossone alla storia, da ormai qualche mese aspramente criticata da una grossa fetta della fanbase.

Vi ricordiamo che Rent a Girlfriend è ora disponibile in Italia grazie a J-Pop Manga, e che nel 2022 arriverà la seconda stagione dell'anime. I primi 12 episodi hanno trasposto gli eventi raccontati nei primi 6 Volumi dell'opera cartacea, e sono visibili legalmente su Crunchyroll.