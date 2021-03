Rent a Girlfriend come Evangelion: Chizuru con la tuta di Asuka in un disegno dell'autore

Nonostante gli anni di attesa, i fan di Neon Genesis Evangelion sono riusciti a resistere per l'uscita dell'ultimo film del franchise. Con Evangelion 3.0 + 1.0 si conclude la tetralogia del Rebuild of Evangelion, un progetto durato un decennio, e che ha esordito col botto in Giappone. I cinema sono inevitabilmente colmi di fan di questa saga.

Tra gli appassionati di Neon Genesis Evangelion c'è anche la nuova generazione di mangaka che proprio in questi anni sta tenendo banco sulle varie riviste nipponiche. Anche Reiji Miyajima, autore di Rent A Girlfriend, è un fan di Evangelion ed è pronto a vedere la quarta e ultima pellicola. Ma intanto, negli scorsi giorni si è dilettato in un disegno che unisce il mondo robotico a quello del suo KanoKari.

La protagonista Chizuru Mizuhara di Rent a Girlfriend è stata infatti disegnata con in dosso la tuta rossa di Asuka Soryu Langley, una delle protagoniste storiche di Evangelion. In basso potete osservare il disegno preparato dal sensei Miyajima, con la giovane fiamma di Kazuya con la tuta rossa fiammante. Ci vedreste bene Chizuru all'interno del franchise di Evangelion?

Hideaki Anno sta preparando anche un documentario su Evangelion 3.0 + 1.0 e sulla sua lunghissima produzione.