Rent A Girlfriend: un cosplay di Chizuru mentre addobba l'albero di Natale

La terza stagione di Rent-A-Girlfriend si è conclusa ormai da diverse settimane, regalandoci tante emozioni in soli 12 avvincenti episodi: Kazuya Kinoshita ha fatto amicizia con un'altra possibile "fidanzata" e ha esplorato meglio i suoi sentimenti per le ragazze protagoniste.

Nel mondo di Rent-A-Girlfriend, dove il servizio di noleggio ragazze è realtà ed è all'ordine del giorno, Chizuru Mizuhara si distingue per la sua abilità di interpretare il ruolo di fidanzata perfetta. Sebbene sia una commedia, Rent A Girlfriend ha molti momenti drammatici. Nonostante i personaggi dell'anime non abbiano avuto l'occasione di festeggiare il Natale insieme, ci ha pensato la cosplayer nymphahri con una rivisitazione unica.

Questo cosplay di Chizuru Mizuhara di Rent A Girlfriend la vede vestita da Babbo Natale - o per meglio dire Mamma Natale - mentre cerca di addobbare il suo albero, contornata di tanti regali. Come accennavamo prima, questa ragazza è nota soprattutto per la sua capacità a interpretare la fidanzata perfetta, nonostante il suo carattere complicato.

La sua capacità nel recitare ruoli differenti è essenzialmente legata alla sua passione per il cinema, sognando di perseguire il percorso della sua amata nonna e diventare una talentuosa attrice. Inizialmente coinvolta nel noleggio fidanzate per motivi prettamente finanziari, Chizuru si trova ben presto a navigare tra sentimenti genuini e il complicato mondo delle relazioni. E' anche la cotta del nostro protagonista, ma la dichiarazione di Kazuya in Rent A Girlfriend non è andata a buon fine nella terza stagione!