Rent A Girlfriend: un cosplay di Chizuru Mizuhara è pronto per l'appuntamento con voi

In Giappone è un fenomeno davvero esistente, quello di affittare delle ragazze con cui uscire insieme e passare un po' di tempo, senza però scadere in nulla di sessuale. Il mangaka Reiji Miyajima, già affermatosi con vari manga pubblicati dalla casa editrice Kodansha, ha deciso di trarne ispirazione per creare Rent A Girlfriend.

Anche qui, come nelle app della realtà giapponese, c'è una ragazza affittabile: Chizuru Mizuhara. La coprotagonista di Kanojo Okarishimasu è apparsa come di consueto prima nella versione manga, dove ha affascinato i lettori con la sua bellezza, e poi in quella animata. La prima stagione è stata un successo tanto da consentire un rinnovo di Rent a Girlfriend per una seconda serie. Grazie all'anime naturalmente è stata incentivata la creazione di un fandom nutrito che ha chiesto sempre più cosplay su Chizuru Mizuhara.

La cosplayer italiana Nymphahri ha deciso di portare la protagonista di Rent A Girlfriend in un cosplay, come potete osservare dall'album di foto e video in basso. La scelta di vestiario è ricaduta su uno degli abiti più iconici della ragazza, ovvero una maglia rosa con un colletto bianco e un fiocco più una gonna bianca e una borsetta.

E ora potete anche dormire con Chizuru Mizuhara di Rent A Girlfriend grazie al quadro a grandezza naturale.