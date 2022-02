Rent a Girlfriend: un cosplay di Chizuru Mizuhara in tutte le sue versioni

È bastata una breve stagione di 12 episodi per convincere i fan giapponesi di volere una seconda stagione di Rent a Girlfriend. La storia di Chizuru Mizuhara, la ragazza in affitto dell'opera, ha i suoi alti e bassi, eppure il carattere della protagonista ha conquistato più di un fan.

Nel 2022 si rivedrà proprio con la seconda stagione di Rent a Girlfriend anticipata da un trailer, che porterà lo shonen romantico verso nuovi eventi. Vuol dire che rivedremo Chizuru Mizuhara alle prese con altri personaggi e anche altri appuntamenti, e sarà necessario tirare fuori dall'armadio altri vestiti per l'occasione. E già nella prima serie, la protagonista non si è risparmiata per poter sopperire a tutti gli impegni.

Ha sempre tenuto pronti degli abiti casual di vario tipo e accostamento, ha messo da parte anche degli abiti specifici per l'università in modo da non farsi riconoscere così da non mischiare lavoro e vita privata, ma non si fa mancare poi qualche abito un po' più elegante per qualche appuntamento di altro livello. Tutto questo è stato racchiuso da Rose nel cosplay di Chizuru Mizuhara disponibile in basso, che ben rappresenta le tantissime versioni della protagonista di Rent a Girlfriend che si vedono nell'anime e nel manga.