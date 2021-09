Rent a Girlfriend: Mizuhara dorme con voi grazie al nuovo quadro a grandezza naturale!

Potete iniziare a dire addio ai cuscini delle waifu, perché in Giappone l'azienda specializzata in merchandise anime Slash Gift ha appena messo in vendita un pezzo da collezione che vi lascerà a bocca aperta. Stiamo parlando di un pannello a grandezza naturale di Chizuru Mizuhara, pensato per permettere ai fan di dormire insieme alla ragazza perfetta di Rent a Girlfriend.

In calce potete dare un'occhiata al pezzo da collezione, un dipinto in acrilico lungo 140 centimetri in cui la co-protagonista della serie di Reiji Miyajima viene raffigurata sotto le coperte. Il concept è davvero originale, e nel caso in cui aveste difficoltà a comprenderne il funzionamento non dovete preoccuparvi, perché i ragazzi di Slash Gift hanno persino pensato di pubblicare un'immagine per mostrare il corretto utilizzo.

Il manga di Rent a Girlfriend è diventato molto popolare nell'ultimo anno, soprattutto grazie al successo dell'adattamento anime di TMS Entertainment, già rinnovato per una seconda stagione in uscita nel 2022. L'opera vanta oltre 8 milioni di copie in circolazione ed è disponibile anche in Italia, dove J-Pop Manga ha già pubblicato i primi 4 Volumi.

E voi cosa ne dite di questo singolare prodotto? Vi piace? Fatecelo sapere nella sezione commenti! Noi intanto vi salutiamo lasciandovi allo splendido cosplay di Chizuru Mizuhara condiviso dalla modella Ays.