Rent A Girlfriend: perché la dichiarazione di Kazuya non ha funzionato?

Il finale della prima stagione di Rent a Girlfriend ha regalato emozioni e suspance agli spettatori, con la coraggiosa confessione fatta da Kazuya nei confronti di Chizuru. Tuttavia, non ha risolto praticamente nulla e ancora oggi, con la terza stagione, vediamo il protagonista proclamare disperatamente il proprio amore per la ragazza a noleggio.

Perché Kazuya non ha fatto breccia nel cuore di Chizuru? Anche se lei non ha mai negato né confermato i sentimenti per il ragazzo, il vero motivo per cui i due non sono ancora finiti insieme è che Kazuya non è ancora pronto per una relazione.

Nella prima stagione, Kazuya ha trattato in malo modo Ruka ma, verso il finale di stagione, si rese conto che era semplicemente una dolce ragazza innamorata e ha cercato di impegnarsi per la loro relazione.

Dopo che Mami ha scoperto la situazione in cui si trovava il suo ex, non ci ha pensato due volte a manipolare lui e Chizuru. Mami non nutre dei sentimenti verso Kazuya, ma è comunque intenzionata a eliminare la sua "fidanzata perfetta" dalla sua vita. Quando la invitò al karaoke, intimandola da allontanarsi dal ragazzo, ha scatenato una reazione particolare in Chizuru.

Quando ha visto l'interesse di Chizuru nel renderlo felice, Kazuya ha preso il suo cuore in mano e si è dichiarato con le lacrime agli occhi alla ragazza. Tuttavia, d'un tratto perse completamente il coraggio e le rivelò che semplicemente "la apprezzava come fidanzata a noleggio".

Anche se il protagonista non è stato abbastanza coraggioso da esprimere i suoi sentimenti alla sua cotta, nelle seguenti stagioni ha fatto l'impossibile per rendere Chizuru felice e mettere da parte le altre ragazze.