Rent a Girlfriend: la protagonista saluta L'Attacco dei Giganti nel nuovo sketch ufficiale

Reiji Miyajima, autore di Rent a Girlfriend, ha appena ringraziato pubblicamente Hajime Isayama per il lavoro svolto con L'Attacco dei Giganti, conclusosi dopo dodici anni di serializzazione. L'autore giapponese ha celebrato la fine dell'opera realizzando un magnifico artwork che vede la sua protagonista nei panni di un membro dell'Armata Ricognitiva.

L'Attacco dei Giganti è destinata a diventare una delle opere più importanti della storia dell'intrattenimento giapponese, e nelle prossime ore possiamo aspettarci tanti altri omaggi da parte di altri mangaka. In calce potete dare un'occhiata alla splendida illustrazione di Reiji Miyajima, premiata dai fan con oltre 30.000 mi piace.

Rent a Girlfriend è attualmente in corso con oltre 8 milioni di copie in circolazione, decisamente meno di quelle de L'Attacco dei Giganti, ma considerando genere e portata del manga stiamo comunque parlando di un risultato molto importante. Entrambe le serie oltretutto torneranno con una serie anime nel 2022, in inverno l'opera di MAPPA e poco dopo quella di TMS Entertainment.

E voi cosa ne pensate? Vi piace lo sketch a colori di Miyajima? Fatecelo sapere nella sezione commenti! Nel caso in cui voleste discutere con noi del finale de L'Attacco dei Giganti invece, potete dare un'occhiata alla nostra recensione del manga di Isayama.