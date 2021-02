Rent a Girlfriend, ufficiale: la seconda stagione dell'anime arriva nel 2022

Poche ore fa, è stato trasmesso in live streaming l'evento ufficiale Event to Kanojo -EveKano- organizzato da TMS per celebrare il successo di Rent a Girlfriend, il famoso manga di Reiji Miyajima. Per l'occasione ha partecipato anche il cast della serie anime, che in un colpo di scena finale ha svelato la finestra di lancio della seconda stagione.

Come potete vedere in calce, le doppiatrici delle quattro protagoniste hanno confermato che Rent a Girlfriend 2 arriverà nel 2022, tra circa un anno. La prima stagione ha debuttato nel luglio del 2020 e considerando i vari impegni di TMS, attualmente al lavoro sugli adattamenti di Dr. Stone, Seirei Gensouki: Spirit Chronicles, Megalobox 2 e Fruits Basket, si tratta di un tempo d'attesa assolutamente accettabile.

La prima stagione di Rent a Girlfriend ha adattato i primi sei Volumi del manga, nell'arco di dodici episodi. L'opera conta attualmente diciannove Volumi disponibili con un ventesimo già annunciato, e dovrebbe pubblicarne almeno altri cinque o sei prima del debutto della Stagione 2. Il materiale è sufficiente per produrre una stagione a doppio cour, scelta che giustificherebbe ancora di più i tempi d'attesa. In Italia la distribuzione è affidata a J-Pop Manga, che pubblicherà il primo Volume tra pochi giorni, il 3 marzo 2021.

E voi cosa ne pensate? Seguirete la seconda stagione dell'anime? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto vi lasciamo all'annuncio dell'edizione Blu-ray di Rent a Girlfriend, in cui sono state mostrate alcune splendide illustrazioni della protagonista Chizuru Mizuhara.