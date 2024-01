Rent A Girlfrient: un cosplay di Chizuru elogiato dall'autore del manga

La terza stagione di Rent-A-Girlfriend si è ormai conclusa da diversi mesi. Il protagonista della serie, Kazuya Kinoshita, ha cercato di avvicinarsi alla ragazza a noleggio per eccellenza, Chizuru Mizuhara, proponendole di renderla protagonista di una pellicola indipendente e realizzando il suo sogno di diventare un'attrice.

La serie ha anche esplorato la difficile infanzia di Chizuru Mizuhara, segnata dalla tragica morte dei genitori e dal successivo e doloroso saluto a suo nonno. Il desiderio di quest'ultimo era quello che sua nipote perseguisse il sogno di diventare un'attrice senza mai arrendersi alle avversità, e, seppur con diverse difficoltà, Chizuru spera ancora di realizzare il suo obiettivo. Osserviamo insieme la protagonista di questa terza stagione di Rent a Girlfriend nella rivisitazione della cosplayer TZK_continued.

Questo cosplay di Chizuru Mizuhara di Rent-A-Girlfriend è così fedele all'originale che è stato notato e repostato dall'autore originale dell'opera, Reiji Miyajima! Presentata come la fidanzata ideale, dolce e curiosa, nella vita di tutti i giorni Chizuru è una ragazza forte e decisa. Il protagonista Kazuya ne resta ammaliato nel momento in cui scopre la sua personalità unica.

Il motivo per cui Chizuru ha deciso di lavorare come una ragazza a noleggio è legato proprio al suo desiderio, ereditato dai nonni, di diventare un'attrice. Vive in un monolocale di Tokyo e deve far fronte a numerose spese, come l'università, l'affitto e la scuola di recitazione: il suo lavoro, però, è anche un modo per mettere alla prova le sue doti di improvvisazione e recitare un ruolo lontano dalla sua reale personalità. Rent a Girlfriend è un anime leggero e divertente, ma quei pochi momenti drammatici di Rent A Girlfriend sono così duri da digerire che sarà difficile trattenere le lacrime.