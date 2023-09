Rent-a-Girlfriend: i 10 momenti più drammatici della serie anime

Rent-a-Girlfriend è una commedia romantica che si trasforma presto in un harem ricco di fanservice e momenti raccapriccianti, tuttavia questo non lo rende esente da momenti drammatici. Ora che è stato mandato in onda l'episodio 10 della terza stagione dell'anime, riguardiamo i 10 momenti più strazianti.

Il problema cardiaco di Ruka è così grave che i suoi genitori credevano non sarebbe vissuta a lungo. Ruka ha un cuore che batte più lentamente del normale e non ha mai provato veramente eccitazione, anche quando cercava di costringersi ad avere paura. Ruka controlla perennemente il suo battito cardiaco ed è sorpresa di scoprire che quando è vicino a Kazuya, il suo cuore inizia effettivamente a battere più velocemente, qualcosa che non è mai successo in tutta la sua vita.

La presenza di Ruka come terzo incomodo è in realtà un altro momento davvero drammatico in Rent-a-Girlfriend. Ruka vorrebbe solamente essere guardata dal ragazzo che le piace, che è letteralmente l'unico che le fa battere particolarmente il cuore e si sente frustrata nel vedere che Kazuya ha occhi solo per Mizuhara.

Ruka ha causato il caos dopo aver improvvisamente lasciato l'attività di noleggio e aver rotto con l'amico di Kazuya di fronte a lui. Ciò ha spinto Kazuya a rivelare il suo segreto a Kuribayashi, che si sente come se il suo mondo fosse andato in frantumi. Kazuya va ben oltre per il suo amico, e la storia dimostra che la vera natura di avere una finta fidanzata può fare più male che bene.

Niente della storia di Chizuru è facile. Chizuru ha perso i suoi genitori in giovane età ed è andata a vivere con i suoi nonni, che ammirava. Chizuru, all'inizio, era una ragazza molto aperta e allegra che sognava la celebrità. Col passare del tempo, la tragedia e le difficoltà nel prendersi cura di sua nonna la logoravano. L'unica persona che Chizuru aveva lasciato al mondo era sua nonna, che era costantemente malata.

Chizuru era incredibilmente vicina a suo nonno, che l'ha aiutata a ispirarla a diventare una star del cinema, proprio come lo era sua nonna. Chizuru gli ha promesso che un giorno avrebbe avuto successo e sarebbe apparso sul grande schermo. Questo, ovviamente, non è accaduto poiché il nonno di Chizuru muore presto in un grave incidente stradale, lasciando solo Chizuru e sua nonna.

Sumi è un'altra ragazza in affitto che, a differenza della maggior parte delle ragazze che lavorano per l'app, ha un'autostima molto bassa. Ha un grosso problema di comunicazione e ansia sociale e riesce a malapena a dire una parola quando si trova in mezzo a sconosciuti. Nonostante ciò, stringe un'amicizia con Kazuya, di cui si innamora. Invece di ammettere i suoi sentimenti, però, si costringe ad aiutare Kazuya con i suoi problemi relazionali mentre costringe i suoi sentimenti a rimanere nascosti.

Chizuru era estremamente entusiasta di apprendere che sarebbe potuta essere scelta per uno spettacolo teatrale, che per lei significava non svolgere più il suo lavoro a noleggio e sarebbe stata finalmente libera di concentrarsi sui suoi studi e sulla sua carriera. Nonostante abbia fatto tutti i suoi sforzi nella recitazione, la scouter aveva già in mente un'altra ragazza, cosa che ha distrutto Chizuru. Nonostante abbia straordinarie capacità di recitazione, Chizuru non ha le connessioni per entrare nel settore e per questo motivo ha pianto fiumi di lacrime.

Chizuru ha rivelato che sua nonna era in cattive condizioni di salute da parecchio tempo, ma i fan sono rimasti colti di sorpresa quando è stata riportata in ospedale: la sua malattia era progredita. Dato che Chizuru si è resa conto che sua nonna sarebbe morta di lì a poco, il suo unico desiderio era quello di poter apparire in un piccolo film da mostrare a sua nonna prima di morire.

L'intero processo del film è stato un ottovolante di emozioni, da Kazuya che quasi non ha raggiunto l'obiettivo di finanziamento al dover mettere insieme tutto ciò che è stato visto mentre si destreggiava tra Ruka e il suo lavoro.

Quando Chizuru portò sua nonna a vedere il cinema dove avrebbero proiettato il film completo, Sayuri crollò. Mentre stava morendo in ospedale, Kazuya ha portato in fretta il filmato completo in modo che Chizuru potesse mostrarlo a sua nonna. Anche se ella è rimasta incosciente per gran parte del film, ha comunque potuto vedere sua nipote recitare. Al termine del film, le due hanno condiviso alcune ultime parole prima che sua nonna finisse per morire quella notte.