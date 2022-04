Rent-A-Girlfriend 2, le protagoniste in outfit piccante da maid in attesa dell'anime

La prima stagione dell'adattamento anime della serie manga originale Rent-A-Girlfriend di Reiji Miyajima è stata una delle poche nuove uscite anime che i fan hanno potuto vedere durante la programmazione anime estiva 2020 che si stava ancora riprendendo dall'inizio della pandemia di COVID in corso.

La serie ha quindi lasciato un segno importante nei fan perché ha introdotto loro un diverso tipo di commedia romantica nel corso dei suoi episodi. Con Rent-a-Girlfriend attualmente programmato per un ritorno questo luglio come parte della programmazione anime estiva 2022, il carro promozionale è ora attivo e funzionante con poche settimane di tempo prima della sua prima visione.

Con il palinsesto anime primaverile 2022 ormai in pieno svolgimento, è già tempo di preparare la tavola per le serie più calde dell'estate. Rent-a-Girlfriend vuole chiaramente avere un impatto anticipato con una nuova immagine piccante che dà a ciascuna delle sue protagoniste un nuovo look da maid.

Quest'ultima immagine della serie proviene dal MEDICOS SHOP di Tokyo, dove i fan posso acquistare prodotti speciali con immagini delle protagoniste della serie in questi nuovi abiti da maid. Questa promozione è in corso per un paio di settimane questo mese, ma i fan internazionali potranno godersi questi nuovi makeover solo da lontano. Ma se volete passare più tempo con ognuna di queste "fidanzate" e recuperare Rent-A-Girlfriend prima della nuova stagione, potete trovare la serie in streaming su Crunchyroll.

Cosa ne pensate di questi piccanti rifacimenti per le protagoniste di Rent-a-Girlfriend? Cosa sperate di vedere nella seconda stagione quest'estate? Vi è piaciuta la prima stagione della serie? Qui trovate l'ultimo trailer di Rent-A-Girlfriend 2. Fateci sapere tutti i vostri pensieri nei commenti.