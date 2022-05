Rent-A-Girlfriend: l'appuntamento con Mami nel nuovo trailer della Stagione 2

Tra le più attese serie del palinsesto estivo 2022 troviamo Rent-A-Girlfirend Stagione 2, il cui debutto è stato pubblicizzato da un nuovo trailer incentrato su Mami Nanami. Quale altro piano escogiterà la diabolica ex ragazza di Kazuya Kinoshita?

In vista dell'uscita, lo staff dell'adattamento della commedia romantica di Reiji Miyajima reintroduce gli spettatori alle quattro ragazze della serie. Dopo il trailer di Rent-A-Girlfriend 2 su Ruka Sarashina, ne arriva uno nuovo su Mami Nanami. Nel filmato, che trovate nella parte alta dell'articolo, vediamo Mami conversare amorevolmente con il suo ex fidanzato. Il suo amore è sincero, oppure è solamente gelosa del rapporto che Kazuya ha sviluppato con Chizuyu Mizuhara?

Tratto dalla omonima serie manga originale, l'anime è diretto da Kazuomi Koga presso lo studio d'animazione TMS Entertainment. La composizione della serie è firmata da Mitsutaka Hirota, mentre i character design sono responsabilità di Kanna Hirayama.

Composta da dodici episodi, la prima stagione di Rent-A-Girlfriend è stata trasmessa in simulcast su Crunchyroll nel 2020. Verosimilmente, anche questa seconda parte conterà la stessa somma di puntate. Per quanto riguarda il manga di Miyajima, in Giappone è stato lanciato su Weekly Shonen Magazine di Kodansha nel luglio 2017. A occuparsi della serializzazione italiana è J-POP di Edizioni BD. Non perdetevi l'omaggio dell'autore di Rent-A-Girlfriend ai lettori italiani.