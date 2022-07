Rent-A-Girlfriend arriva nella stazione di Shibuya grazie al crowdfunding

La seconda stagione di Rent-A-Girlfriend sta andando in onda in questi giorni. Gli episodi vengono pubblicati ogni settimana su Crunchyroll con i sottotitoli in italiano, portando avanti le avventure di Kazuya, universitario innamorato della ragazza a noleggio Chizuru Mizuhara nonostante tutte le giovani che farebbero follie per lui.

La commedia romantica è nata tra le pagine della rivista Weekly Shonen Magazine nel 2017, dalla matita di Reiji Miyajima. L'autore, lo scorso febbraio, per celebrare l'ufficialità della seconda stagione di Rent-A-Girlfriend e i cinque anni della serie manga, ha aperto un crowdfunding volto all'acquisto di uno spazio pubblicitario nella stazione di Shibuya, a Tokyo.

Dopo 5 mesi, il crowdfunding aperto da Miyajima ha superato la cifra di 12 milioni di yen (88.000€ circa), dopo aver raccolto ben 6 milioni di yen in soli 25 minuti. I soldi sono bastati all'autore per vedere il suo sogno realizzato, e così in questi giorni alla stazione di Shibuya è comparsa una maxi illustrazione di Rent-A-Girlfriend, che potete vedere in fondo a questa notizia.

Le 4 ragazze protagoniste della serie sono in fila una accanto all'altra nell'immagine. All'estrema sinistra, ecco Chizuru Mizuhara, fiamma di Kazuya e sua ragazza a noleggio. Accanto a lei Mami, ex ragazza di Kazuya ancora innamorata di lui, e alla sua sinistra Ruka, ragazza a noleggio che si è invaghita dello stesso giovane di Mami. Infine possiamo vedere Sumi, altra ragazza a noleggio, ma estremamente timida e rappresentata di spalle nell'illustrazione.

I fan giapponesi di Rent-A-Girlfriend avranno sicuramente apprezzato l'idea di Reiji Miyajima, e avranno un bel sorriso stampato in faccia al loro arrivo a Shibuya. Il totale degli episodi di Rent-A-Girlfriend 2 è stato svelato, confermando che la serie durerà per tutta la stagione anime estiva 2022.

Vi lasciamo all'ultimo filmato promozionale di Rent-A-Girlfriend 2 con Mizuhara e Kinoshita.