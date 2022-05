Rent-A-Girlfriend: il cambiamento di Chizuru nel PV della seconda stagione

A solamente un mese dall'appuntamento con l'anime di Rent-A-Girlfriend, un nuovo trailer PV della Stagione 2 punta i riflettori sulla fidanzata a noleggio Chizuru Mizuhara. Nel corso delle prossime puntate, come si evolverà il rapporto con il povero, disperato Kazuya Kinoshita?

Dopo il recentissimo trailer su Mami di Rent-A-Girlfriend, il canale YouTube ufficiale di DMM Pictures ha condiviso un nuovo promozionale della seconda stagione, il cui debutto è previsto nel mese di luglio 2022.

La prima stagione, ha visto Chizuru fare la conoscenza di Kauzya, sia in qualità di fidanzata a noleggio che di amica di scuola. Il loro rapporto, però, ha subito una inaspettata evoluzione. Inizialmente sfacciata e irritante, Chizuru finisce per lasciarsi andare con Kazuya, arrivando persino a confrontarsi con la sua ex, Mami.

Nel corso della seconda stagione di Rent-A-Girlfriend, che riprenderà esattamente da quel momento, Chizuru avrà la possibilità di trasferirsi in una scuola che le permetterà di realizzare il suo sogno. Tuttavia, frequentare l'istituto di recitazione significherebbe perdere definitivamente Kazuya, lasciandolo nelle mani delle altre tre fidanzate.

Il filmato promozionale, che arriva dopo il trailer di Rent-A-Girlfriend dedicato a Ruka, mostra alcune scene piccanti e imbarazzanti. Tra Chizuru e Kazuya, nascerà l'amore oppure il loro rapporto è destinato a restare a noleggio?