Rent-A-Girlfriend: Chizuru diventa una gyaru in questo disegno inedito del mangaka

Rent a Girlfriend è un manga molto particolare che ha fatto nascere ben più di una polemica a causa dei temi trattati ma anche del modo in cui l'autore ha portato avanti la serie. Nonostante ciò, la popolarità della serie è tanta e non a caso è in preparazione la stagione 3 di Rent a Girlfriend, quindi con l'anime pronto al ritorno.

Intanto però il mangaka continua a disegnare i nuovi capitoli della serie, dedicandosi tra un intervallo e l'altro a particolari disegni della sua protagonista, Chizuru Mizuhara. La ragazza è una classica studentessa giapponese, con capelli castano scuro e occhi più o meno dello stesso colore, mantenendo quindi i tratti solitamente giapponesi. Il mangaka di Rent a Girlfriend ha però deciso di realizzare una versione alternativa della protagonista, portandola a seguire una famosa moda.

Chizuru diventa una gyaru, o gal, nel nuovo disegno inedito e ovviamente non canonico di Rent a Girlfriend. Come si può vedere nell'immagine in basso, postata su Reddit da parte di un fan, Reiji Miyajima ha disegnato la sua protagonista con i capelli biondi e non più castani, mentre si risveglia al mattino, con solo una canottiera bianca e il reggiseno rosa. I capelli sono in parte tenuti con alcuni fermagli di vari colori e con un piccolo elastico rosso che mantiene un ciuffetto frontale.

Preferireste vedere la protagonista in questo modo oppure vi piace di più seguire la storia della normale Chizuru Mizuhara che si è ormai distinta nel corso degli anni? Intanto, il mangaka ha fatto una dichiarazione particolare su Chizuru un po' di tempo fa.