Rent-A-Girlfriend, una copertina problematica in Francia a causa dell'alcol: la situazione

Ormai da diversi anni, in Giappone è in pubblicazione Rent-A-Girlfriend, manga scritto e disegnato da Reiji Miyajima. Autore non nuovo alla realtà di Weekly Shonen Magazine che, dopo un piccolo flop, è tornato sulla rivista di casa Kodansha sfoderando un altro successo, per l'appunto questa storia romantica e comica.

Il giovane Kazuya Kinoshita, dopo un rifiuto, decide di rivolgersi a un'app d'incontri dove può affittare per una giornata una ragazza che gli farà da fidanzata. Così inizia il rapporto con Chizuru Ichinose che, volente o nolente, entrerà a far parte della vita di questo ragazzo, che però nel mentre reincontrerà la sua ex ma anche altre ragazze, alcune delle quali spasimano per lui. Rent-A-Girlfriend diventa così una commedia romantica con qualche tocco comico, abbastanza famosa da ricevere un anime e da arrivare all'estero, in Italia con J-Pop. In Francia, invece, ha avuto qualche problema.

Noeve Edition pubblica manga nel paese d'oltralpe e ha dovuto cambiare una copertina di Rent-A-Girlfriend. Il motivo? La protagonista ritratta aveva in mano una bottiglia d'alcol. Purtroppo per Ruka, minorenne, è stato necessario lasciare il posto a un'illustrazione hot di Chizuru perché non è possibile ritrarre una minorenne con l'alcol, anche per quanto riguarda i personaggi illustrati. Pertanto, la giovane di Rent-A-Girlfriend ha ceduto il posto alla vera protagonista che, comunque, appare in posa succinta, come si può notare dall'illustrazione in basso condivisa dall'account X di Magna Mogura.

Il volume 11 in Francia si mostra quindi nettamente diverso rispetto all'edizione originale giapponese. E voi quale delle due versioni preferite? Intanto, ecco anche una versione gyaru di Chizuru.