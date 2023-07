Rent-A-Girlfriend: un cosplay di Chizuru Mizuhara in abito bianco

Ci sono tanti fenomeni particolari in Giappone, e uno di questi è la possibilità di affittare una ragazza che faccia finta di essere la fidanzata di turno. E così è nato un manga che trae ispirazione da questo fenomeno, Rent-A-Girlfriend, in originale Kanojo Okarishimasu, scritto e disegnato dal mangaka Reiji MIyajima.

Ovviamente ci sono state molte polemiche intorno a Rent-A-Girlfriend, ma ciò non ha impedito la creazione di una nutrita schiera di appassionati. In particolar modo, sono tutti affezionati alla coprotagonista Chizuru Mizuhara. Principalmente, la storia ruota attorno a Kazuya Kinoshita, un giovane universitario che, dopo una delusione amorosa, decide di affittare una ragazza per farla passare come la sua fidanzata. E la ragazza che incontra su questa applicazione è proprio Chizuru.

Chizuru è una ragazza attraente, intelligente e riservata. È una studentessa e il suo lavoro come ragazza a noleggio è solo una parte della sua vita, che cerca di tenere completamente separata. Nonostante il suo aspetto sicuro di sé, Chizuru nasconde anche le sue debolezze e le sue insicurezze, che vengono svelate nel corso della storia.

La caratterizzazione di Chizuru è bilanciata tra il suo ruolo come "fidanzata a noleggio" e la sua vera personalità. La sua dedizione al suo lavoro e la sua capacità di affrontare le sfide emotive dimostrano la sua forza interiore e la sua determinazione nel raggiungere i suoi obiettivi. Non vi dovrete preoccupare però di niente di tutto questo in questo cosplay di Chizuru Mizuhara con maglioncino bianco e occhiali realizzato da Seracoss, in una versione lontana dal mondo degli appuntamenti a noleggio.

Oppure, se volete, c'è il classico cosplay di Chizuru con la maglietta rosa e la gonna, uno dei più noti, che vi accompagnerà dove volete.