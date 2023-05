Rent-A-Girlfriend: Mami brilla nel poster per la Stagione 3 dell'anime

In contemporanea alla fine della trasmissione della seconda stagione veniva annunciato Rent-A-Girlfriend 3. A distanza di quasi un anno, l'uscita della popolare serie romcom è vicinissima. Mami Nanami torna a brillare nella nuova locandina promozionale di Rent-A-Girlfriend Stagione 3.

Il palinsesto estivo 2023 ospiterà l'atteso ritorno di Rent-A-Girlfriend e per promuovere l'imminente uscita dei nuovi episodi dell'adattamento del manga di Reiji Miyajima prodotto da TMS Entertainment è stata pubblicata una key visual inedita.

Il poster di Rent-A-Girfriend Stagione 3 mette in risalto Mami Nanami, l'ex fidanzata di Kazuya Kinoshita che ora lotta con Chizuru Mizuhara per riconquistare il cuore del ragazzo. Il cliffhanger finale della seconda stagione dell'anime sembrava non lasciare spazio a dubbi sul rapporto tra Kazuya e Chizuru, ma Mami sembra più agguerrita che mai.

Ingelosita, proverà a riconquistare il cuore dell'ex che lasciò tempo prima. Nella locandina vediamo Mami pronta per un appuntamento, vestita di un elegante abito scuro lungo che mette in risalto e le sue forme e con degli occhiali da sole. Sarà Kazuya a condividere la colazione che Mami ha tra le mani? Vi ricordiamo che in Rent-A-Girlfriend 3 debutterà anche una nuova ragazza. La guerra tra Chizuru, Mami, Ruka e Sumi si amplierà dunque con un volto inedito agli spettatori.