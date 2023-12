Rent-A-Girlfriend, quanto manca al finale del manga? Il toccante epilogo si avvicina

L'autore di Rent-a-Girlfriend, Reiji Miyajima, ha annunciato sul suo account X che ha deciso come si concluderà il manga. Questa notizia ha suscitato una serie di reazioni tra i fan della serie, anche se la maggior parte di loro concorda su un aspetto: l'opera è durata più di quanto ci si potesse aspettare.

Al momento, il manga ha 309 capitoli pubblicati in 33 volumi. Tenendo conto dei commenti dell'autore, è plausibile supporre che la serie si possa concludere entro il prossimo anno. Per quanto riguarda l'anime, sono stati adattati 167 capitoli del manga e, al momento, si è da poco conclusa la terza stagione di Rent a Girlfriend.

La storia segue la vita di Kazuya Kinoshita, un giovane studente universitario che noleggia una ragazza, Chizuru Mizuhara, per un appuntamento. I due finiscono per innamorarsi, ma devono affrontare una sfida dietro l'altro per riuscire a stare insieme. La serie è stata elogiata per la sua storia romantica, i personaggi ben sviluppati e per il suo umorismo. Qui potete scoprire i 10 momenti più drammatici di Rent a Girlfriend.

Indipendentemente da quando finirà, Rent a Girlfriend è sicuramente una serie popolare che è riuscita a dividere gli spettatori di tutto il mondo. Da una parte c'è chi crede che l'autore abbia tirato la serie per le lunghe senza un vero e proprio motivo, dall'altro invece c'è chi ha apprezzato questa inaspettata lunghezza, godendosi appieno ogni passo della storia.