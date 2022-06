Rent-A-Girlfriend, il manga nella bufera: è polemica sui seni di Chizuru

A poco meno di una settimana dal debutto di Rent-A-Girlfriend Stagione 2 su Crunchyroll, la serie manga di Reiji Miyajima finisce nella bufera. Sui social, l’opera è sotto accusa: i fan lamentano di contenuti troppo sessualizzati e di una storia piatta e ormai priva di mordente.

L’ultimo capitolo di Rent-A-Girlfriend su Weekly Shonen Magazine getta la serie di Miyajima al centro del ciclone. Nel capitolo in questione, il protagonista Kazuya Kinoshita ha una delle sue solite fantasie erotiche e in un panel immagina la bella Chizuru Mizuhara mentre lo cavalca a letto. La ragazza a noleggio, è completamente nuda, con i seni che pendono verso il basso.

La vignetta, che trovate in calce all’articolo, ha suscitato reazioni disparate. Alcuni utenti, sui social, hanno ironizzato sottolineando che i seni disegnati in quella maniera sembrano quasi deformi. Altri, invece, hanno creato una grossa polemica. Nel frattempo, ecco un trailer di Rent-A-Girlfriend 2 su Chizuru.

Mentre una fetta del fandom ha sottolineato come il sogno di Kinoshita sia totalmente irrealistico, poiché i seni della ragazza non sono in realtà così grandi da poter pendere in quel modo, altri hanno lanciato grosse accuse. A tal proposito, ecco le protagoniste di Rent-A-Girlfriend in outfit piccante.

In uno dei commenti più significativi, viene sottolineato che l’autrice, invece di pensare al fan service, dovrebbe sviluppare la storia in un modo coerente, cosicché i protagonisti non si ritrovino sempre nel solito circolo vizioso a causa di mancanza di iniziativa o per la mancanza di attenzione di Miyajima quando si tratta di prendere seriamente la trama. E voi, cosa ne pensate della questione e da quale parte vi schierate? Fateci sapere la vostra con un commento nell’apposito box sottostante.